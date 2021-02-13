Demet Akalın, koronavirüse yakalandı

Eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya alan Demet Akalın'ın da testi pozitif çıktı.

Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un koronavirüs olması sebebiyle programa ara vermiş, kendisini ev karantinasına almıştı.

Pazartesi günü ekranlara dönmesi beklenen Demet Akalın'dan koronavirüs açıklaması geldi.

Instagram hesabından bilgilendirme yapan Demet Akalın, eşi Kurt'un ardından kendisinin de koronavirüse yakalandığını söyledi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Test yaptırdığını belirten Akalın, "Dünkü Kovid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba." dedi.

"TESTİNİZ POZİTİF ÇIKINCA HERKESE HABER VERİN"

Öte yandan Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek "Covid 19 testiniz pozitif çıkınca 'merhaba' dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık... Ah ah." demişti.