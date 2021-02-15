Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık

Koronavirüse yakalanan Demet Akalın, virüsü nereden kaptıklarını buldu.

Eski eşi Okan Kurt’la birlikte koronavirüse yakalanan Demet Akalın, evinde tedavi görüyor. Karantinada olan Akalın, hastalığı Uludağ tatilinde kaptıklarını söyledi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Akalın, “Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş.

"CAHİLLER"

Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık.”

"ULUDAĞ'A GİDİYORUM"

Ünlü şarkıcı, Uludağ tatili öncesi Twitter sayfasından takipçilerine şöyle seslenmişti: “Ben hafta sonu gideceğim Uludağ’a. Hiç linç etmeyin. Belki konser falan alırım.”