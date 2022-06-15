Demet Akalın, mayolu fotoğraf paylaştı

Havuz keyfi yapan Demet Akalın'ın kırmızı mayolu fotoğrafıyla olay yarattı.

Boşandığı eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Alaçatı'ya tatile giden Demet Akalın, Instagram'dan paylaşımlar yaptı.

Yaz için rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Akalın'ın paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Pırlantasını gösterdi

Akalın'ın kırmızı mayolu fotoğrafındaki tektaş detayı gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcının yüzüğünü görenler fotoğrafın altına yorum yağdırdı.