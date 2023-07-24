Demet Akalın, Nefise Karatay'ı ifşaladı Sosyal medyada son haliyle dikkat çeken Nefise Karatay'a bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

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Yıllar önce eski sevgilisi ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Nefise Karatay, son haliyle gündeme geldi.

Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adeta yıllara meydan okuduğunu gösteren eski manken açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Botoksum, dolgum yok”

Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok. Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" dedi.

Nefise Karatay sözleriyle Demet Akalın ve diğer sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi.

"Estetiksiz hali diye ara"

Açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan Karatay'a Akalın, "Estetiksiz hali diye ara, daha fena" yorumunda bulundu.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.