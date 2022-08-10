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    Demet Akalın: Okan'ı zor tutuyorum

    Demet Akalın, Norm Ender’in kendisi için yaptığı ‘Çaptan düşmüş popçu’ yorumunun Okan Kurt’u çok kızdırdığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:29
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    Demet Akalın: Okan'ı zor tutuyorum

    Geçtiğimiz günlerde eski kocası Okan Kurt'un da DJ'lik yaptığı bir mekanda sahne alan Demet Akalın, kendisine gelen içkinin tadını beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Haftalardır konuşulan bu olay hakkında ünlü şarkıcı, bir açıklama daha yaptı.

    Ünlü rapçi Norm Ender’le yaşadığı polemikle ilgili konuşan Akalın, kendisini eleştirenleri uyardı.

    Demet Akalın: Okan ı zor tutuyorum #1

    "Çaptan düşmüş"

    Kendisine “Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar.” diyen Norm Ender’in Okan Kurt’u kızdırdığını belirten Akalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Böyle konuşamaz"

    “Okan’ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım.”

    Demet Akalın: Okan ı zor tutuyorum #2

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO


    Demet Akalın: Okan ı zor tutuyorum #3

     

    Demet Akalın: Okan ı zor tutuyorum #4

    Demet Akalın: Okan ı zor tutuyorum #5

     



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