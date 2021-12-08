Demet Akalın okul yıllarına döndü

Şarkıcı Demet Akalın, yakın dostu Alişan'ın yeni programı için Gölcük'e çocukluk yıllarının geçtiği mahalleye gitti.

Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan'ın yeni programı için özel bir çekim gerçekleştirdi. Alişan'la birlikte çocukluğunun geçtiği mahalleye giden Akalın, okul yıllarından da hatıra fotoğrafları paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımları büyük ilgi gördü.

"AYNI SIRAM"

İlkokul ve lise yıllarını yad eden şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından okul ziyareti fotoğraflarını paylaştı. Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun olan Akalın, fotoğrafın altına; 'Barbaros Hayrettin Lisesi, aynı sıram vay be' notunu düştü.

İlkokul yıllarına ait fotoğraflarını da yayınlayan ünlü şarkıcının, kızı Hira ile benzerliği dikkat çekti.