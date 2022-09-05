Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı

Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı

Konser sırasında dinleyicilerin yanına inen ünlü şarkıcı, tekrar sahneye dönmek istediği sırada ayağı takılınca yere düştü. Eşi tarafından ayağına pansuman yapılan Demet Akalın, "Uşak gazisiyim" dedi.

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Bölge halkına konser vermek için Uşak'a gelen Demet Akalın, büyük ilgiyle karşılandı.

Unutulmaz anlar yaşattı

Kent merkezini dolduran kalabalık, ünlü sanatçının şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Sahneye çıkarken düştü

Şarkı sırasında sahneden inerek dinleyicilerin arasına giren Akalın, tekrar sahneye dönerken ayağı takıldı ve yere düştü.

Güvenlikler tarafından hızlıca ayağa kaldırılan sanatçı sekerek sahneye çıktı.

Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı VİDEO

Eşi pansuman yaptı

Eşi Okan Kurt, sahnenin kenarında Akalın'ın yaralı bacağına pansuman yaptı.

"Uşak gazisi oldum"

İHA'nın aktarımına göre; ağrılar içinde konserine devam eden şarkıcı, yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum.” dedi.



