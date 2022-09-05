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    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı

    Konser sırasında dinleyicilerin yanına inen ünlü şarkıcı, tekrar sahneye dönmek istediği sırada ayağı takılınca yere düştü. Eşi tarafından ayağına pansuman yapılan Demet Akalın, "Uşak gazisiyim" dedi.
    • 05.09.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 11:05
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    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı

    Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı.

    Bölge halkına konser vermek için Uşak'a gelen Demet Akalın, büyük ilgiyle karşılandı.

    Unutulmaz anlar yaşattı

    Kent merkezini dolduran kalabalık, ünlü sanatçının şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı #1

    Sahneye çıkarken düştü

    Şarkı sırasında sahneden inerek dinleyicilerin arasına giren Akalın, tekrar sahneye dönerken ayağı takıldı ve yere düştü.

    Güvenlikler tarafından hızlıca ayağa kaldırılan sanatçı sekerek sahneye çıktı.

    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı VİDEO

    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı #2

    Eşi pansuman yaptı

    Eşi Okan Kurt, sahnenin kenarında Akalın'ın yaralı bacağına pansuman yaptı.

    "Uşak gazisi oldum"

    İHA'nın aktarımına göre; ağrılar içinde konserine devam eden şarkıcı, yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum.” dedi.

    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı #3

    Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı #4


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