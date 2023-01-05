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    Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını söyledi

    Trafikte bir minibüsün kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından çok sert ifadeler kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 07:24
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:01
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    Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını söyledi

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradı.

    Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti.

    Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını söyledi #1

    "Taciz ede ede"

    Araç sahibini bulacağını söyleyen Akalın, "Taciz ede ede" notuyla paylaştığı videoda şu sözlerle sitem etti: "Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Ulan Vito bulacağım seni. Vallahi bulacağım... Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın. Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin görürsün gününü."

    Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını söyledi #2


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