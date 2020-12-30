Demet Akalın 'tuvalet kirletme' iddialarını yalanladı

Bircan Bali'nin, "Demet Akalın'ın tuvaletini Zara kirletti" iddiasına, "Bahsettiğiniz isimler değil. Ayıptır." ifadeleriyle karşılık verdi.

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı, Demet Akalın'ın kulisini kullanmış ve tuvaletini kirli bırakmıştı.

Demet Akalın, ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti.

Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

TUVALETİNİ ZARA KİRLETTİ İDDİASI

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını "Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim." ifadeleriyle açıklamıştı.

DEMET AKALIN YALANLADI

Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Demet Akalın, Bali'nin iddiasını yalanladı.

Akalın, " Program kulisimde kamera yok. Bahsettiğiniz isimler değil. Ayıptır." dedi.