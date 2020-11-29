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Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa'da restorana gitti

Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa'da restorana gitti

Kafe ve restoranların koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmasına rağmen Demet Akalın, Alişan'la birlikte bir restorana gittiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.