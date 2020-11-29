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- Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa'da restorana gitti
Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa'da restorana gitti
Kafe ve restoranların koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmasına rağmen Demet Akalın, Alişan'la birlikte bir restorana gittiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 11:39
- Güncelleme : 29.11.2020 - 11:57
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan önlemler Türkiye'de de sıklaştırıldı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde kafe ve restoranlar paket servis dışında hizmete kapatıldı.
Şanlıurfa'ya giden Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte yayınladığı bir videoda ise yasakların çiğnendiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Kuralları çiğneyen Demet Akalın'ın, Eyyübiye'de bir restoranda yemek yediği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.
Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’nin Demet Akalın ve Alişan için açılması büyük tepki topladı.
Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa'da restorana gitti ViDEO