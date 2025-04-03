Demet Akalın ve Gülben Ergen kavga etti! Sosyal medyada birbirlerine girdiler

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Bir dönem birbirlerini yere göğe sığdıramayan Demet Akalın ile Gülben Ergen'in arası bozuldu.

"KOYUN CAN KASAP ET DERDİNDE"

Akalın'ın Ergen'i sosyal medyada engellemesi üzerine Ergen; "Koyun can, kasap mal derdinde" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"KONU NARİN OLMASA"

Demet Akalın ise bu sözlere sert bir yanıt vererek; "Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet, takipten çıktım! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim... Neyse, konu Narin olmasa!" dedi.

Demet Akalın, bir takipçisine verdiği yanıtta Ergen’i aslında bir ay önce engellediğini açıkladı.

TEŞEKKÜR KRİZİ

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında geçtiğimiz haftalarda da bir kriz yaşanmıştı. Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği bir anaokulu açtı. Gülben Ergen, okulun yapımına katkıda bulunanlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesinde bir arkadaşının adının geçmemesine tepki gösterdi.

Akalın, sosyal medya paylaşımında; "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diyerek sitem etti.

Gülben Ergen ise bu eleştiriye şu sözlerle karşılık verdi; "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı, uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben WhatsApp’tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."