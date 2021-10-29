Demet Akalın Versace takımıya poz verdi

Demet Akalın, çok konuşulan kombiniyle Jeniffer Lopez'e benzetildi.

Yurt dışı tatilinde yeni gelen Demet Akalın, yeni aldığı kıyafetleri tek tek giymeye başladı.

MARKA SEVİYOR

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı beğeni rekoru kırdı. Sık sık farklı giyim tarzı ile adından söz ettiren Demet Akalın'ın bu son kombini de çok konuşuldu.

LOPEZ'E BENZETTİLER

Dünyaca ünlü markalardan giyinmeyi seven ünlü şarkıcıyı bazı takipçileri Kim Kardashian'a bezetirken bazıları da "Aynı Jennifer Lopez" dedi.