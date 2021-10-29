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    Demet Akalın Versace takımıya poz verdi

    Demet Akalın, çok konuşulan kombiniyle Jeniffer Lopez'e benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 08:27
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 08:39
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    Demet Akalın Versace takımıya poz verdi

    Yurt dışı tatilinde yeni gelen Demet Akalın, yeni aldığı kıyafetleri tek tek giymeye başladı.

    MARKA SEVİYOR

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı beğeni rekoru kırdı. Sık sık farklı giyim tarzı ile adından söz ettiren Demet Akalın'ın bu son kombini de çok konuşuldu.

    LOPEZ'E BENZETTİLER

    Dünyaca ünlü markalardan giyinmeyi seven ünlü şarkıcıyı bazı takipçileri Kim Kardashian'a bezetirken bazıları da "Aynı Jennifer Lopez" dedi.

    Demet Akalın Versace takımıya poz verdi #1Demet Akalın Versace takımıya poz verdi #2

    Demet Akalın Versace takımıya poz verdi #3Demet Akalın Versace takımıya poz verdi #4

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