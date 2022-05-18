Petrol
111.88
-0.04%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.001
-0.96%
BTXN Coin
14.22
6.99%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Demet Akalın: Yeniden patladım

    Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Demet Akalın, "Oturduğum yerden tekrar patladım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Akalın: Yeniden patladım

    Trabzonspor şampiyon olunca ünlü şarkıcı Demet Akalın ‘Kulüp’ şarkısıyla  kutlamalara damga vurmuştu.

    Herkesin konuştuğu şampiyonluk kutlamasından sonra Trabzon Medical Park Stadyumu’nda sahneye çıkan Akalın’a diğer futbol kulüplerinden de teklif yağmaya başladı.

    "Yetişemiyorum"

    21 Mayıs’ta Ankaragücü için, 11 Haziran’da da Konyaspor için sahne alacak olan Akalın, "Yetişemiyorum. Bütün kulüpler beni çıkarmak istiyor. Oturduğum yerden tekrar patladım" dedi.

    Demet Akalın’ın Trabzon Medical Park Stadı’ndaki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacağı açıklanınca taraftar geçtiğimiz yıllarda poz verdiği Gucci marka bordo mavi eşofmanını giymesini istemişti. Şarkıcı “Sponsordu, geri verdim” demişti.

    Demet Akalın: Yeniden patladım #1

    Demet Akalın: Yeniden patladım #2

    Demet Akalın: Yeniden patladım #3

    Demet Akalın: Yeniden patladım #4


    İlginizi Çekebilir

    1 ay sonra emekli olacaktı, şehit oldu
    3. Sayfa

    1 ay sonra emekli olacaktı, şehit oldu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi
    Yaşam

    Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi

    Görüş Bildir