Petrol
103.89
2.02%
Euro
18.2852
0.05%
Dolar
17.9196
-0.02%
Altın
1.013
0.04%
Borsa
2546
0.00%
Bitcoin
430.201
3.89%
BTXN Coin
10.53
3.13%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Demet Akalın, yine ağzını bozdu

    Demet Akalın, yine ağzını bozdu

    Demet Akalın, yolunu değiştirerek yerden yatan köpeği ezmeye çalışan yabancı uyruklu adama küfretti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye gündemini yakında takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22), kullandığı araçla yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini ezdi.

    Bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı.

    Sınır dışı edilecek

    Köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan 22 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

    Görüntüyü izleyen Demet Akalın ise sessiz kalmadı.  Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Instagram hesabından videoyu yayınlayarak küfretti.

    Yalova'da sürücü köpeği ezmek için şerit değiştirdi VİDEO ARŞİV

    "Bir s.... gidin"

    Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be!" dedi.

    Demet Akalın, yine ağzını bozdu #1

     

    Demet Akalın, yine ağzını bozdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor
    Gündem

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon raporu
    Ekonomi

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon raporu

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir