Demet Akalın, yine ağzını bozdu

Demet Akalın, yine ağzını bozdu

Demet Akalın, yolunu değiştirerek yerden yatan köpeği ezmeye çalışan yabancı uyruklu adama küfretti.

Türkiye gündemini yakında takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22), kullandığı araçla yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini ezdi.

Bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı.

Sınır dışı edilecek

Köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan 22 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Görüntüyü izleyen Demet Akalın ise sessiz kalmadı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Instagram hesabından videoyu yayınlayarak küfretti.

Yalova'da sürücü köpeği ezmek için şerit değiştirdi VİDEO ARŞİV



"Bir s.... gidin"

Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be!" dedi.