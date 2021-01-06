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    Demet Akalın'dan annesi Şenay Akalın'a lüks hediye

    48 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, annesine hediye olarak araba satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:50
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    Demet Akalın'dan annesi Şenay Akalın'a lüks hediye

    Demet Akalın, annesi Şenay Akalın'a araba hediye etti.

    Ünlü şarkıcı, annesi için satın aldığı arabayı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak duyurdu.

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, “Annem güle güle gez” notunu düştü.

    Demet Akalın dan annesi Şenay Akalın a lüks hediye #1

    Demet Akalın dan annesi Şenay Akalın a lüks hediye #2

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