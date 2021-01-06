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- Demet Akalın'dan annesi Şenay Akalın'a lüks hediye
Demet Akalın'dan annesi Şenay Akalın'a lüks hediye
48 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, annesine hediye olarak araba satın aldı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 14:47
- Güncelleme : 06.01.2021 - 14:50
Demet Akalın, annesi Şenay Akalın'a araba hediye etti.
Ünlü şarkıcı, annesi için satın aldığı arabayı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak duyurdu.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, “Annem güle güle gez” notunu düştü.