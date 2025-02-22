Demet Akalın'dan Hadise kıyaslamasına cevap: Ben bunların alasını çektim

Haber Merkezi

Türkiye'nin en medyatik şarkıcılarından Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Fırtınam'ı sevenlerinin beğenisine sundu.

Cesur klibiyle dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hadise'nin klipteki tarzı ve danslarına yorum yağdı.

KIYASLAMA YAPAN KULLANICIYI HAŞLADI

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'yi överken, Demet Akalın'ı yerden yere vurdu.

Bu paylaşımı gözden kaçırmayan Akalın, kullanıcıya sert bir dilde cevap verdi.



"BEN BUNLARIN ALASINI ÇEKTİM"

Kullanıcının, "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" yorumuna Demet Akalın'ın cevabı çok sert oldu.

Akalın, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz." dedi.