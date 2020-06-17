Demet Akalın'dan mekan açıklaması

Boğaz'da açtığı Hira Han isimli lüks restoran haberleriyle gündem olan Demet Akalın, "Mekan bizim değil" dedi.

Koronavirüs salgını döneminde sahne alamadığı için ‘Geçinemiyorum’ diye isyan eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Boğaz’da açtığı lüks restoranla gündeme gelmişti.

DENİZE SIFIR MEKAN

Denize sıfır lüks lokantanın adının Hira Han olduğu öğrenilirken, mekanın içindeki pahalı dekorlar ve eşyalar dikkat çekmişti.

TEPKİ ALDI

Akalın'ın yeni mekanını gören sosyal medya kullanıcıları ise "Hani geçinemiyordun?" diyerek tepki gösterdi.

"MEKAN KARDEŞİMİN"

Tepkilere sessiz kalmayan Demet Akalın ve Okan Kurt, yeni mekan hakkında açıklama yaptı. Akalın, “O restoran benim değil arkadaşlar. Okan’ın ailesine ait.” derken Okan Kurt ise “Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt’a ait.” dedi.

ÖZLEM YILDIZ MEKANI BEĞENDİ

Bu arada Demet Akalın, önceki gün yeni mekanda yakın arkadaşlarını ağırladı. Özlem Yıldız, mekandan fotoğraf paylaşıp, "Yeni yerimiz belli." yazdı.