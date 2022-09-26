Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya tepki

1,5 yaşındaki Naime Ceyda'nın bulunduğu anları izleyen Demet Akalın çileden çıktı.

Neredeyse televizyonda yayınlanan bütün dizileri ve programların yakın takipçisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün de Müge Anlı'nın programından bir paylaşım yaptı.

Canlı yayında çocuğu aldılar

Müge Anlı ve ekibi, 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı bulmak için bir süredir uğraşıyordu. 6 aydır kayıp olan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'dan canlı yayında haber alındı. Gaziantep'ten yayına bağlanan Kiraz isimli bir kadın, "Hemşire olduğunu söyleyen biri Naime'yi bana bıraktı." dedi. Müge Anlı, aldığı bu ihbar sonrasında minik kızı aldırmak için hemen harekete geçti. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü de ekrana yansıdı.

Demet Akalın çıldırdı

Ekran başında olan Demet Akalın izledikleri karşısında çileden çıktı. Melissa ve Abdurrahman, kızlarını bulmak için stüdyoda beklerken ekibin minik kızı almak için olay yerinde olmasına sinirlenen Akalın, Müge Anlı ve ekibine sitem etti.

"Delireceğim"

O anları yayınlayan Demet Akalın, "Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler." dedi.