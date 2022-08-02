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    Demet Akalın'dan şampanya açıklaması

    Demet Akalın'dan şampanya açıklaması

    Garsonun başından aşağı şampanya şişesini boşaltan Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:41
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    Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana." diyerek garsonun başından aşağı döktü. Akalın'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    Çok sayıda kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi.

    "10 senedir garsona şampanya döküyorum"

    Şimdi Duyduk'ta yer alan habere göre, tepkileri anlamsız bulan Akalın, bunu 10 yılıdr yaptığını söylerek kendini şu sözlerle savundu:

    “O gecede personel şefinin kendisi ‘dök dök’ diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı.”

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO

    Demet Akalın dan şampanya açıklaması #1

    Demet Akalın dan şampanya açıklaması #2


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