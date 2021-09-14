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- Demet Akalın'dan Tarkan'a 'Türkiye'ye dön' çağrısı
Demet Akalın'dan Tarkan'a 'Türkiye'ye dön' çağrısı
Demet Akalın, Tarkan ile verdiği pozu paylaşarak, ünlü şarkıcının ülkesine dönmesi için çağrı yaptı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 07:24
Megastar Tarkan, uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor.
TÜRKİYE'YE GELMİYOR
Ünlü sanatçı, koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti. Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye gelmedi.
TARKAN'I ÖZLEDİ
Şarkıcı Demet Akalın da Almanya'da yaşayan Tarkan'a ülkesine dönmesi çağrısında bulundu. Eşi Okan Kurt ve Tarkan'la çekilen bir fotoğrafı paylaşan Akalın "En çok özlenen. Dön artık memlekete Tarkan" notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.