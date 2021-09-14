Demet Akalın'dan Tarkan'a 'Türkiye'ye dön' çağrısı

Demet Akalın, Tarkan ile verdiği pozu paylaşarak, ünlü şarkıcının ülkesine dönmesi için çağrı yaptı.

Megastar Tarkan, uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor.

TÜRKİYE'YE GELMİYOR

Ünlü sanatçı, koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti. Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye gelmedi.

TARKAN'I ÖZLEDİ

Şarkıcı Demet Akalın da Almanya'da yaşayan Tarkan'a ülkesine dönmesi çağrısında bulundu. Eşi Okan Kurt ve Tarkan'la çekilen bir fotoğrafı paylaşan Akalın "En çok özlenen. Dön artık memlekete Tarkan" notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.