Demet Akalın'ın annesi talihsiz kaza yaşadı! Son halini paylaştı

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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Demet Akalın, ailesine olan düşkünlüğüyle biliniyor. Demet Akalın bu sefer de annesiyle gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, gün boyu ulaşamadığı annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.

Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş." ifadelerini kullandı.

ANNESİNE GİTTİ

Soluğu hemen annesinin yanında alan Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler." dedi.