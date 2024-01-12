Demet Akalın'ın iddiası Seda Sayan'ı kızdıracak: "Programı bizim elimizden aldı" Şu sıralar Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan şarkıcı Demet Akalın, olayın perde arkasını anlattı.

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Yıllar önce Demet Akalın ve Alişan'ın beraber hazırladığı sabah programı ani bir şekilde final yapmasıyla dikkat çekmişti.

Demet Akalın, çıldırmıştı

Programın bitmesinden sonra kanalın Seda Sayan'la anlaşıldığını öğrenen Demet Akalın, çılgına dönmüştü.

Sosyal medya hesaplarından Seda Sayan'ı silen Akalın konuya dair yeni iddialar ortaya attı.

Şimdilerde Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın, olayın perde arkasını anlattı.

"Her şey olabilir Jess"

Eski programıyla ilgili açıklama yaparken "Seda Abla bizim elimizden alana kadar." diyerek konuya giriş yapan Akalın, "Bana bir mesaj attı. 'Ben geliyorum sabahların sultanı' . Her şey olabilir Jess, burası televizyon dünyası." diyerek bitirdi.

"Kimsenin ekmeğiyle oynamadım"

Seda Sayan yaşanan durum hakkında "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam." demiş ancak Demet Akalın, "Cenaze evine davulla gidilmez." diyerek yanıt vermişti.