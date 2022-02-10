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    Demet Akalın'ın online alışveriş paylaşımı ti'ye alındı

    Demet Akalın'ın online alışveriş paylaşımı ti'ye alındı

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı online alışveriş paylaşımında yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 20:01
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    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, online alışveriş mağduru oldu.

    "300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"

    Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla paylaşımda bulundu.

    3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATIN ARTTIĞI DİKKAT ÇEKTİ

    Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu, Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı dikkat çekti.

    DALGA KONUSU OLDU

    Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden oldu.

    Demet Akalın ın online alışveriş paylaşımı ti ye alındı #1

    Demet Akalın ın online alışveriş paylaşımı ti ye alındı #2

    Demet Akalın ın online alışveriş paylaşımı ti ye alındı #3Demet Akalın ın online alışveriş paylaşımı ti ye alındı #4


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