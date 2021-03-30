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    Demet Akalın'ın TikTok isyanı

    Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt, TikTok'taki canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 10:11
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    Demet Akalın'ın TikTok isyanı

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, anne ve babaları TikTok konusunda uyardı. Kızı Hira'nın TikTok üzerinden kandırılması nedeniyle 7 bin TL kaybeden Akalın, isyan etti.

    "7 BİN TL ÇEKİLMİŞ"

    Yaşadığı olaya sosyal medya hesabından öfke kusan ünlü şarkıcı, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor.

    "BU RESMEN HIRSIZLIK"

    TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah." dedi.

    Demet Akalın'ın TikTok isyanı VİDEO

    Demet Akalın ın TikTok isyanı #1

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