Demet Akalın'ın türbe ziyareti

Demet Akalın, arasının bir süredir bozuk olduğu yakın arkadaşı Esra Balamir ile Sultan Baba Türbesi'ne gitti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ramazan'ın ilk günü dolayısıyla türbe ziyaretinde bulundu.

Bir süredir arasının bozuk olduğu ve programında barıştığı manken Esra Balamir ve bir arkadaşlarıyla Sultan Baba Türbesi'ne gitti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu anları sosyal medya üzerinden yayınladı.

Akalın, daha önce verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu:

"ÇOK UĞURLU BİR YER"

"Sultan Baba Türbesi diye benim için çok uğurlu bir yer var. İlkokuldan beri gittiğim bir yer. Teyzemle giderdik bana 'Takdir ya da teşekkür çiz' derdi. Yıllar geçtikte oraya çizdiğim hayallerim de değişti. Albüm kapağı çizer kenarlarına yıldız koyardım.

"DİLEDİĞİM HER ŞEY OLDU"

Orada dilediğim hiçbir şeyi Allah geri çevirmedi. Senelerdir oraya çizgi filmlerdeki gibi beyaz bir ev çizerdim. Jakuzi, sauna, şömine gibi şeylere karşıyım. Sadece beyaz ve büyük bir ev istedim. Şimdi oraya kadınlar için bir mescit yaptırdım."