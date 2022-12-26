Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.9209
0.42%
Dolar
18.7022
0.12%
Altın
1.082
0.27%
Borsa
5517
1.14%
Bitcoin
319.659
0.26%
BTXN Coin
6.49
-1.36%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil

    Yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba isyan eden Demet Akalın, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şarkıcı Demet Akalın, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Tıpkı geçtiğimiz günlerde yaptığı yılbaşı değerlendirmesi gibi…

    “Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız”

    Ünlü isim, 2022 yılına veda etmeye sayılı günler kala Instagram’dan bir hikaye atarak “Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır. Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız.” notunu düştü.

    Akalın’ın bu ifadeleri bazı kullanıcıların hoşuna gitmedi ve çokça eleştirildi.

    Yeni isyan salata ücretine

    Hızını alamayan Akalın, çok geçmeden yeni bir magazin gündemine daha imza attı.

    50 yaşındaki şarkıcı, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil #1

    2 salata 2 gazoza 926 lira verdi

    Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödeyen şarkıcı, 10 milyon takipçili Instagram hesabından bu duruma tepki gösterdi.

    “Kimse salak değil”

    Akalın, “Esnafçıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?” dedi.

    Akalın'ın bu paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil #2

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil #3

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil #4


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı miktarı!
    Gündem

    2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı miktarı!

    Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? Beklenen fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları!
    Medya

    Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? Beklenen fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları!

    Görüş Bildir