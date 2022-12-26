Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil

Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil

Yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba isyan eden Demet Akalın, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tıpkı geçtiğimiz günlerde yaptığı yılbaşı değerlendirmesi gibi…

“Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız”

Ünlü isim, 2022 yılına veda etmeye sayılı günler kala Instagram’dan bir hikaye atarak “Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır. Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız.” notunu düştü.

Akalın’ın bu ifadeleri bazı kullanıcıların hoşuna gitmedi ve çokça eleştirildi.

Yeni isyan salata ücretine

Hızını alamayan Akalın, çok geçmeden yeni bir magazin gündemine daha imza attı.

50 yaşındaki şarkıcı, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

2 salata 2 gazoza 926 lira verdi

Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödeyen şarkıcı, 10 milyon takipçili Instagram hesabından bu duruma tepki gösterdi.

“Kimse salak değil”

Akalın, “Esnafçıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?” dedi.

Akalın'ın bu paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.