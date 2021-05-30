Demet Akalın'dan Seda Sayan'a: Beni seninle yanak yanağa göremezler

Demet Akalın, final yapan programıyla anlaşma yapan Seda Sayan'a ateş püskürdü. Sayan'ın 'Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam' sözleri üzerine ise iki isim arasında ipler gerildi.

Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı geçtiğimiz cuma günü ekranlara veda etti.

Bunun üzerine programda gelecek sezon için Seda Sayan ile anlaşma yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

Demet Akalın ise çıkan haberlerin ardından programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engelledi.

Olay alevlenmeye başlarken, Seda Sayan cephesinden ilk açıklama geldi.

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Seda Sayan, "50 kere söyledim bir kere daha söyleyeceğim. Bir daha da sormasınlar, ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni." diyerek kendisini savundu.

Seda Sayan: Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım

"KOVULMADINIZ, ANLAŞMANIZ BİTTİ"

Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını da belirten Sayan, paylaşıma "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız bitti." notunu da düştü.

"SAKIN İNANMAYIN DEMİŞTİN"

Sayan'ın bu sözlerine, Akalın'dan cevap gecikmedi.

Instagram üzerinden Sayan'a tepki gösteren Akalın,"Seni sever sayarız. 21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de 'sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj attın.

"ARTIK BİZİ YANAK YANAĞA GÖREMEZLER"

Bizim yakıştıramadığımız ekiple ağlarken bu mesaj! Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler. Bilgine" ifadelerine yer verdi.