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Demet Akbağ, Alaçatı'da
Demet Akbağ, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Alaçatı'da açtı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 07:10
61 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Akbağ, rol aldığı "Akrep" dizisinin final yapmasından hemen sonra dinlenmek için Alaçatı'daki yazlık evini tercih etti.
Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla denize girerken objektiflere yansıdı.
YİNE FİT
Gün boyu yüzen Akbağ, suyun içinde arkadaşlarıyla da sohbet etti. Ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.