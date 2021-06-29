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    Demet Akbağ, Alaçatı'da

    Demet Akbağ, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Alaçatı'da açtı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 07:10
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    Demet Akbağ, Alaçatı'da

    61 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Akbağ, rol aldığı "Akrep" dizisinin final yapmasından hemen sonra dinlenmek için Alaçatı'daki yazlık evini tercih etti.

    Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla denize girerken objektiflere yansıdı.

    YİNE FİT

    Gün boyu yüzen Akbağ, suyun içinde arkadaşlarıyla da sohbet etti. Ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

    Demet Akbağ, Alaçatı da #1

    Demet Akbağ, Alaçatı da #2

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