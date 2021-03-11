Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin'in ölümüyle ilgili açıklama

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, yakın dostu Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı.

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu Demet Akbağ, dün son yolculuğuna uğurlanan 62 yaşındaki usta sanatçı hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"GÜZEL BİR UĞURLAMA DA YAPAMIYORUZ"

Nişantaşı'nda görüntülenen Akbağ, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim'i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz. Bu dönemde güzel bir uğurlama da yapamıyoruz.





"KENDİNİ İHMAL ETMİŞ"

Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Biraz da galiba pandemi sebebiyle ameliyat olması gerekirken onu ihmal etmiş.

"ANİ KALP KRİZİ ARAMIZDAN ALDI ONU"

Doktor, damarlardan biriyle ilgili 'tekrar kontrole gelmen lazım' demiş. Hastanelere bu dönemde çok gitmek istemiyoruz ya o da biraz ihmal etmiş galiba. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı onu. Hepimizin başı sağ olun." açıklamasını yaptı.

"ÇOK CANIM YANIYOR"

Acı haber sonrası Instagram hesabından Rasim Öztekin ile yıllar öncesine ait fotoğraflarını yayınlayan Demet Akbağ, "Çok canım yanıyor. Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün. Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm" mesajını yazmıştı.