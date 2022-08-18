Demet Evgar, anne oldu

Demet Evgar, anne oldu

Dün hastaneye yatış yapan ünlü oyuncu Demet Evgar, kızına kavuştu.

6 yıldır Levent Babataş ile ilişki sürdüren ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında nikah masasına oturmuştu.

Nikahta Hamile olan Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyaya getirmek için hastaneye yatmıştı. 42 yaşındaki sevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.

Doğum ekibi

Doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip girdi.

Doğum sonrası Demet Evgar ve Mavi bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.