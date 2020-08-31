Demet Evgar, babaannesini kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Evgar'ın vefat eden babaannesi Sabahat Evgar'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Demet Evgar'ın Manisa'da yaşayan ve dün yaşamını yitiren 86 yaşındaki babaannesi Sabahat Evgar için Hatuniye Camisi'nde, öğle vakti tören düzenlendi.

Kılınan namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU

Oldukça üzgün olduğu gözlenen ve cenaze namazına da katılan oyuncu Demet Evgar, taziyeleri kabul etti.

"TAM DA İSTEDİĞİN GİBİ 30 AĞUSTOS'TA"

Evgar, babaannesinin ölümünün ardından Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

“Sabahat... Anlamı 'güzellik'... Bilenler bilir. Neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Sevgilim... Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi Atatürk kızı 30 Ağustos'ta...”