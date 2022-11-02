Demet Evgar: Çocuktan sonra hayatım değişti

Geçtiğimiz ağustos ayında bebek sahibi olan Demet Evgar, kızı Mavi'den sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Levent Babataş ile ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü oyuncu Demet Evgar, annelik hakkında konuştu.

Mavi adındaki kız bebeğini geçtiğimiz ağustos ayında kucağına alan Demet Evgar, Cadılar Bayramı'nı kutladığı mekanda objektiflere yansıdı.

"Her günüm şükürle geçiyor"

Ünlü oyuncu, "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte. Her günüm şükürle geçiyor.

"Kızım aynı ben"

Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Her gün yeni bir deneyimle karşılaşıyorum. Mavi bana benziyor, gözleri de bana benziyor. Babayı da biraz andırıyor diyelim haydi" yorumunda bulundu.