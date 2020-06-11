Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabında, dudağını şişiren arı için seslendirdiği şarkısını paylaştı.

Aynı gün içerisinde hem iki kez arı tarafından sokulup hem de merdivenden düşen oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından, yaşadığı olayları ti'ye alan bir video yayınlamıştı.

Arı sokmasının ardından dudağı şişen Evgar paylaşımında, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum." diyerek, takipçilerini güldürmüştü.

ARI İÇİN ŞARKI YAZDI

Güzel oyuncu bugün ise başına gelen talihsiz olay için bestelediği şarkıyı paylaştı. Evgar, şarkıcı Teoman'a ait olan 'Rüzgar Gülü' adlı şarkıyı kendisini sokan arı için uyarlayıp, seslendirdi.

Demet Evgar dudağına ısıran arıya şarkı yazdı