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    Demet Evgar, düğünde mesir macunu dağıttı

    Demet Evgar, düğün töreninde davetlilere çiçek atmak yerine ilginç bir hediye seçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:36
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    Demet Evgar, düğünde mesir macunu dağıttı

    7 aylık hamile Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu.

    Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, geçtiğimiz günlerde önce anneliğe geçiş partisi sonra da nikah yaptı. Çift, önceki akşam da yakın arkadaşlarıyla düğün yaptı.

    İlginç düğün hediyesi

    Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Demet Evgar, sade bir gelinlik tercih etti.

    Evgar, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde gelin çiçeği yerine bekar kadın arkadaşlarına mesir macunu dağıttı.

    Demet Evgar, düğünde mesir macunu dağıttı #1

    Demet Evgar, düğünde mesir macunu dağıttı #2


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