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- Demet Evgar, kuaförde hastanelik oldu
Demet Evgar, kuaförde hastanelik oldu
Ünlü oyuncu Demet Evgar, kuaförde bakım yaptırırken birdenbire fenalaştı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 06:43
Demet Evgar, geçen hafta bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı.
BÖBREK TAŞI DÜŞÜRDÜ
Kuaför çalışanları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı.
Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.