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    Demet Evgar, kuaförde hastanelik oldu

    Ünlü oyuncu Demet Evgar, kuaförde bakım yaptırırken birdenbire fenalaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 06:43
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    Demet Evgar, kuaförde hastanelik oldu

    Demet Evgar, geçen hafta bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı.

    BÖBREK TAŞI DÜŞÜRDÜ

    Kuaför çalışanları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı.

    Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.

    Demet Evgar, kuaförde hastanelik oldu #1

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