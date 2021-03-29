Demet Evgar, kuaförde hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Demet Evgar, kuaförde bakım yaptırırken birdenbire fenalaştı.

Demet Evgar, geçen hafta bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı.

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRDÜ

Kuaför çalışanları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı.

Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.