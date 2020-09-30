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    Demet Evgar şarkıcı oluyor

    Oyuncu Demet Evgar; Sezen Aksu ve Aykut Gürel'in desteğiyle müzik dünyasına transfer oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 14:56
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 14:56
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    Demet Evgar şarkıcı oluyor

    Aile Arasında’ adlı sinema filminde sesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Evgar, şimdi de müzik piyasasında kendini gösterecek.

    KLİP DE ÇEKİYOR

    Evgar, Sezen Aksu imzalı ‘Nanay’ isimli şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prodüktörlüğünü Aykut Gürel’in üstlendiği ‘Nanay’ isimli şarkının video klibi için oyuncu, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.

    YENİ İMAJ YAPILDI

    Akşam gazetesinin haberine göre şimdilerde ‘Alevlerin Ardından’ adlı dizide rol almaya hazırlanan oyuncu, klipteki yeni imajıyla sevenlerini şaşırtacak.

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