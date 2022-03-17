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    Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi

    Hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 19:03
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    Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi

    Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmış, ikilinin bebek beklediği öne sürülmüştü.

    Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çift, nikah masasına oturdu.

    EVLENDİ

    Evgar ile Babataş, bu akşam evlerinde aileleriyle birlikte gerçekleştirdikleri sade bir törenle evlendi.

    Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi #1

    Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi #2

    Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi #3


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