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Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi

Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine girdi

Hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evlendi.