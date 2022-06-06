Demet Evgar'dan bornozlu paylaşım

Yaklaşık 7.5 aylık hamile olan Demet Evgar, masaj yaptırdı.

Geçtiğimiz mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenen Demet Evgar, 7,5 aylık hamile.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, şimdilerde 'Mavi' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Masaj yaptırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Evgar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştiren ünlü oyuncu, masaj sonrası pembe bornozuyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Demet Evgar'ın paylaşımları takipçilerinden 8 binden fazla beğeni aldı.