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Demet Evgar'ın bebeği göründü

Demet Evgar'ın bebeği göründü

2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evlenen Demet Evgar'ın bebeği göründü. Yakın arkadaşı Gülcan Arslan'ı paylaştığı videoda Evgar'ın karnı dikkatleri çekti.