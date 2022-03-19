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Demet Evgar'ın bebeği göründü
- Haber Merkezi
- 19.03.2022 - 14:30
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğuna yönelik haberlerin magazin basınına düştüğü Demet Evgar, evlendi.
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çifti, aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine girdi.
İkilinin nikahına katılan ve bir ara Barbaroslar dizisinde yer alan Gülcan Arslan, paylaştığı bir video ile gündem oldu.
Arslan'ın paylaştığı videoda 3.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Demet Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.
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Nikahtan özel anları Demet Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda, Evgar'ın karnının büyüdüğü dikkati çekti.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından, çiftin düğününün dostlarının katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği belirtildi.