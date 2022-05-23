Demet Evgar'ın düğünü Emirgan'ı kızdırdı

7 aylık hamile ünlü oyuncu Demet Evgar, evinin bahçesinde düğün yaptı.

42 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan 7 aylık hamile olan Demet Evgar, düğün yaptı.

Komşular rahatsız oldu

Ancak pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerini Emirgan'daki evinin bahçesinde yapan çift, mahalle sakinlerini sinirlendirdi.

Hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız olan mahalle sakinleri, Evgar'a isyan etti.

Karnına kına yaktırmıştı

Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. GÜnlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde karnına kına yakturmıştı.