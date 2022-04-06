Demet Evgar'ın kızının adı 'Mavi' olacak

Yeni gelin Demet Evgar'ın kızına vereceği isim belli oldu.

4 aylık hamile olan Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinde düzenlediği sade nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştirmişti.

Kızı olacağı öğrenilen Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.

MAVİ BEBEK GELİYOR

Güzel oyuncu, kızına hem en sevdiği şiir olan hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.

Evgar, 2018'de Vogue Türkiye dergisinin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.