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- Demet Evgar'ın kızının adı 'Mavi' olacak
Demet Evgar'ın kızının adı 'Mavi' olacak
Yeni gelin Demet Evgar'ın kızına vereceği isim belli oldu.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 09:02
- Güncelleme : 06.04.2022 - 10:20
4 aylık hamile olan Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinde düzenlediği sade nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştirmişti.
Kızı olacağı öğrenilen Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.
MAVİ BEBEK GELİYOR
Güzel oyuncu, kızına hem en sevdiği şiir olan hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.
Evgar, 2018'de Vogue Türkiye dergisinin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.