Euro
15.44
-0.07%
Dolar
13.60
0.03%
Altın
810.00
-0.04%
Borsa
2038
1.81%
Bitcoin
598.971
0.88%
BTXN Coin
37.17
-0.05%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Demet Özdemir, 17 bin TL'lik elbise giydi

    Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 07:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir, 17 bin TL'lik elbise giydi

    Rol aldığı diziler ve filmlerdeki sevişme ve öpüşme sahneleri nedeniyle sevgilisi Oğuzhan Koç'tan tepki görünce ilişkisi bitiren Demet Özdemir, ayrılığa dayanamadı. İkili yeniden barıştı.

    17 BİN TL

    Oğuzhan Koç sevgilisine 14 Şubat'ta sürpriz yaparak evlilik teklif etti. Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Göğüs dekoltesi bulunan sade elbisenin fiyatı gündem oldu.

    Ünlü oyuncu özel gece için tercih ettiği elbiseye 17 081TL ödedi.

    Şimdilerde evlilik heyecanı yaşayan Demet Özdemir, 14,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Oğuzhan Koç ile evlilik teklifinden sonra çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımı kısa sürede 480 binden fazla beğeni aldı.

    Demet Özdemir, 17 bin TL lik elbise giydi #1

    Demet Özdemir, 17 bin TL lik elbise giydi #2

    Demet Özdemir, 17 bin TL lik elbise giydi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı
    Ekonomi

    Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı

    50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı
    Teknoloji

    50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı

    Görüş Bildir