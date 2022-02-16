Demet Özdemir, 17 bin TL'lik elbise giydi

Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı şaşırttı.

Rol aldığı diziler ve filmlerdeki sevişme ve öpüşme sahneleri nedeniyle sevgilisi Oğuzhan Koç'tan tepki görünce ilişkisi bitiren Demet Özdemir, ayrılığa dayanamadı. İkili yeniden barıştı.

17 BİN TL

Oğuzhan Koç sevgilisine 14 Şubat'ta sürpriz yaparak evlilik teklif etti. Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Göğüs dekoltesi bulunan sade elbisenin fiyatı gündem oldu.

Ünlü oyuncu özel gece için tercih ettiği elbiseye 17 081TL ödedi.

Şimdilerde evlilik heyecanı yaşayan Demet Özdemir, 14,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Oğuzhan Koç ile evlilik teklifinden sonra çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımı kısa sürede 480 binden fazla beğeni aldı.