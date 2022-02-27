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    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı

    Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan oyuncu Demet Özdemir, yeni yaşını sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşları ile kutladı. Çiftin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 13:12
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    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı

    Müzisyen Oğuzhan Koç ile kısa bir ayrılığın ardından aşkını resmiyete dökme kararı alan Demet Özdemir, bugün 30 yaşına bastı.

    “14 Şubat Sevgililer Günü”nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi eden Koç, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

    “ÇOK ŞANSLIYIM”

    Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Oğuzhan Koç, gönderisine, “Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım! İyi ki doğdun sevgilim...” ifadelerini not düştü.

    Şarkıcının romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Takipçileri de Özdemir'e kutlama mesajları yağdırdı.

    Demet Özdemir, 30 oldu VİDEO



    “30 ÜRKÜTÜCÜ GELEBELİR”

    Güzel oyuncu Özdemir de kendi sosyal medya hesabından doğum günü dileklerine teşekkür etti.

    Sırt dekolteli beyaz mini elbisesi ile ellerinde balonların olduğu bir kareyi paylaşan Özdemir, gönderisine şunları yazdı:

    “30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun … Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiç bir yaşta yere gelmez… Asıl iyi ki siz varsınız.”

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı #1

    FİYATI 70 BİN DOLAR

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda “Sakiler Grubu”nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine “Evet” yanıtını veren oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.

    Sosyal medyada yayınlanan karelerde Demet Özdemir'in yüzüğü dikkat çekmişti.

    Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 967 bin TL olduğu öğrenilmişti.

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı #2

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı #3

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı #4

    Demet Özdemir, 30 yaşına bastı #5


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