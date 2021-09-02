Demet Özdemir: Aşkın tanımını yapmak kolay değil

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, bir derginin bu ayki sayısının kapağında yer aldı. Güzel oyuncu, hem Oğuzhan Koç ile ilişkisini, hem de hayat yolculuğunu anlattı.

İşte Özdemir'in açıklamalarından ara başlıklar:

"ZAFER KADINI GÜZELLEŞTİRİR"

“Özgürlüğümü kazanmak için tek başıma başarıya odaklı bir yolculuk gerçekleştiriyorum. Güçlü olmak ve başarıyı hissetmek; en büyük güzellik gibi geliyor bana. Zaten bir kadını güzelleştiren şey de güçtür.

"KİMSEYLE YARIŞMAM"

Başarı; sonsuz ve sınırsız bir kelime. Yolculuğumun temel duygusu bu. İnanılmaz hırslı ve başarı odaklı bir karakterim var. Benim sırrım; kimseyle yarışmadan, bunu kendimle yapmaya çalışmak.

'Tek başına değilsin’ cümlesi beni her zaman pozitif etkiler. Bunu duymayı ve hissetmeyi çok istediğim için de duygularımı paylaşırım. İçime kapanmak bana pek iyi gelmez, aksi halde sorunların daha büyüdüğünü düşünürüm.

Dans etmek, tarif edemeyeceğim bir duygu, çocukluğumun en büyük hediyesi bana. Bambaşka biri olduğumu hissediyorum her şarkıda, her koreografide.

"GERÇEK OLANI BİLİRİM"

İyisiyle kötüsüyle gerçek olan biri benim kalbimi hemen kazanır. Gerçek değilse hemen hissederim ve bu beni biraz üzer.

Nasılını bilmem ama hayatım bir film olsa türü kesinlikle romantik komedi olsun isterim.

"AŞKIN TANIMINI YAPMAK ZOR"

Aşkın tanımı kolay kolay yapılamaz gibi geliyor bana. Hayatımdaki güzel her şeye yolculuk ediyorum. Bana öğrettikleriyle iyisiyle, kötüsüyle. Zorlukları aşabilen bir ilişkim var ve bu, bana çok değerli geliyor.

En büyük şikayetim sabırsız olmam. Bu konuda elimden geleni yapsam da müthiş bir ilerleme kaydedemedim. Kendimi törpülemeye çalışıyorum.

"YATAKTAN DÜŞTÜYSEM GÜNÜM KOMİK GEÇER"

Küçükken uyanınca bir saat kimseyle konuşmazdım. Fakat artık gözlerimi açtığımda yataktan kalkana kadar kendime espri bile yaptığım oluyor. Hele yataktan düştüysem günüm daha komik geçer.”