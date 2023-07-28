Demet Özdemir cesur tarzıyla İtalya'yı salladı! Ünlü oyuncu Demet Özdemir, The Weeknd konseri için İtalya’nın Milano şehrine gitti. Güzel oyuncuya İtalya’da hayranları büyük ilgi gösterirken, tarzı ise olay oldu.

Başarılı isim Demet Özdemir, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor... Arkadaşlarıyla birlikte rotayı İtalya'ya çeviren Özdemir, The Weeknd konseri için en ön sıralardan yerini aldı. Yunan DJ Sergio ile de yeni bir aşka yelken açan Özdemir, tarzıyla İtalya sokaklarında görenleri adeta büyüledi. Hayranları kayıtsız kalmadı Ünlü oyuncu Demet Özdemir, The Weeknd konseri için İtalya’nın Milano şehrine gitti. Güzel oyuncuya İtalya’da hayranları büyük ilgi gösterip bol bol fotoğraf çekilirken, İtalyan basını da Özdemir’i çekip sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.