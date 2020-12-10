Demet Özdemir: Dans etmeyi çok seviyorum

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra dans konusunda da yeteneğini sergileyen Demet Özdemir, dans etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Dans konusunda da çok yetenekli olan oyuncu, aldığı olumlu yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi:

"TEDİRGİN OLDUM"

“Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında dans videomu sosyal medyadan paylaşınca, biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar aldım ki gerçekten çok mutlu oldum.”

Özdemir, muhabirlerin yeni proje sorusuna da yanıt verdi:

“Bunu ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde ve nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bu kadarını bilin.”