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- Demet Özdemir: Dans etmeyi çok seviyorum
Demet Özdemir: Dans etmeyi çok seviyorum
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra dans konusunda da yeteneğini sergileyen Demet Özdemir, dans etmeyi çok sevdiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 08:43
- Güncelleme : 10.12.2020 - 09:17
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Dans konusunda da çok yetenekli olan oyuncu, aldığı olumlu yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi:
"TEDİRGİN OLDUM"
“Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında dans videomu sosyal medyadan paylaşınca, biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar aldım ki gerçekten çok mutlu oldum.”
Özdemir, muhabirlerin yeni proje sorusuna da yanıt verdi:
“Bunu ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde ve nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bu kadarını bilin.”