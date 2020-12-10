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    Demet Özdemir: Dans etmeyi çok seviyorum

    Oyunculuktaki başarısının yanı sıra dans konusunda da yeteneğini sergileyen Demet Özdemir, dans etmeyi çok sevdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 09:17
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    Demet Özdemir: Dans etmeyi çok seviyorum

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Dans konusunda da çok yetenekli olan oyuncu, aldığı olumlu yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi:

    "TEDİRGİN OLDUM"

    “Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında dans videomu sosyal medyadan paylaşınca, biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar aldım ki gerçekten çok mutlu oldum.”

    Özdemir, muhabirlerin yeni proje sorusuna da yanıt verdi:

    “Bunu ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde ve nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bu kadarını bilin.”

    Demet Özdemir: Dans etmeyi çok seviyorum #1

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