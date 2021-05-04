Demet Özdemir, dansıyla sosyal medyayı salladı

Dans ettiği anlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Demet Özdemir'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren Demet Özdemir, yine dans performansıyla parmak ısırttı.

Kıvrak figürlerini sergilediği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede magazin gündemini salladı.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ İZLEDİ, BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Demet Özdemir'in performansını beğendiğini dile getirdi.

Videolu paylaşımı 2 milyona yakın kişi izledi.

Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, daha önce de sevenlerinin karşısına danslarıyla çıkmıştı.

Demet Özdemir'den yeni dans şovu VİDEO