Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evliliklerinde krizler yaşamaya başladı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti

26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için depremzedeler için yardım kampanyası başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.

Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti

Oğuzhan çiceklerle kapısına gitti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti

Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.

Demet evi terk etti

Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri döndü.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti

Ancak çift, birkaç günğn ardından yeniden kavga etti.  Demet Özdemir’in bu son tartışmanın ardından yeniden evi terk etti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kavga etti