Demet Özdemir, İzel'in paylaşımına cevap verdi

Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafı üzerine "Bebek" şarkısını ekleyerek paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranları ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

"Henüz değil"

Herkes Demet Özdemir'in hamile olup olmadığını konuşurken güzel oyuncu, hemen bir açıklama yaptı ve "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil." dedi.