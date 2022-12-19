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    Demet Özdemir, İzel'in paylaşımına cevap verdi

    Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafı üzerine "Bebek" şarkısını ekleyerek paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:42
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    Demet Özdemir, İzel'in paylaşımına cevap verdi

    Ünlü şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranları ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

    "Henüz değil"

    Herkes Demet Özdemir'in hamile olup olmadığını konuşurken güzel oyuncu, hemen bir açıklama yaptı ve "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil." dedi.

    Demet Özdemir, İzel in paylaşımına cevap verdi #1

    Demet Özdemir, İzel in paylaşımına cevap verdi #2


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