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Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı

Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı

Yarın şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, kına gecesi yaptı. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.