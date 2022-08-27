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- Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı
Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı
- Haber Merkezi
- 27.08.2022 - 12:25
Oyuncu Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkıcı Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine “Evet” dedi.
Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.
Ancak çift, İstanbul’da beklenen yoğun yağış nedeniyle düğünü yarına erteledi.
Bekarlığa veda partisi yaptı
Nikah öncesi Oğuzhan Koç'un yaptığı bekarlığa veda partisi dikkat çekti.
Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış başta olmak üzere arkadaşları ile evde toplanan Koç, doyasıya eğlendi.
Gecenin sonunda Demet Özdemir de partiyi bastı.
Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Koç ile poz verdi.
Gözyaşlarını tutamadı
Güzel oyuncu da önceki gece kına gecesi yaptı.
Havuz başındaki kına gecesine, Özdemir’in yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.
Demet Özdemir'in kına yakıldığı sırada kırmızı duvağının altında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.