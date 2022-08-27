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    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı

    Yarın şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, kına gecesi yaptı. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 12:25
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    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı

    Oyuncu Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şarkıcı Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine “Evet” dedi.

    Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

    Ancak çift, İstanbul’da beklenen yoğun yağış nedeniyle düğünü yarına erteledi.

    Bekarlığa veda partisi yaptı

    Nikah öncesi Oğuzhan Koç'un yaptığı bekarlığa veda partisi dikkat çekti.

    Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış başta olmak üzere arkadaşları ile evde toplanan Koç, doyasıya eğlendi.

    Gecenin sonunda Demet Özdemir de partiyi bastı.

    Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Koç ile poz verdi.

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #1

    Gözyaşlarını tutamadı

    Güzel oyuncu da önceki gece kına gecesi yaptı.

    Havuz başındaki kına gecesine, Özdemir’in yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.

    Demet Özdemir'in kına yakıldığı sırada kırmızı duvağının altında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #2

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #3

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #4

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #5

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #6

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #7

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #8

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #9

    Demet Özdemir, kına gecesinde ağladı #10


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